Personální otřes na Hradě: Atmosféra byla víc než dusná, líčí reportér

Prezidentský tým Petra Pavla má za sebou první personální turbulenci. Z kabinetu hlavy státu se stal nově sekretariát a došlo i k přesunům a odchodu několika klíčových lidí z Pavlova okolí. Proč kolem prezidenta vygradovaly spory? A jak bude vypadat další fungování Hradu?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak na Hradě vznikly neshody mezi dvěma tábory a kdo byli hlavními aktéry.

Proč nakonec Petr Pavel sáhl ke změnám v týmu lidí, kteří ho provázeli už od prezidentské kampaně.

„Už na začátku mi přišlo, že se potkávají dva světy,“ komentuje aktuální přeskupování sil mezi nejbližšími spolupracovníky Petra Pavla politický reportér Seznam Zpráv Ondřej Koutník.

Naráží tím na situaci po březnové inauguraci prezidenta, kdy na Hrad přišly v podstatě dva týmy. První tvořili lidé, kteří Pavla provázeli už dříve. Nadšenci do jeho kampaně. Druhou skupinu pak reprezentovala především kancléřka Jana Vohralíková, zkušená a pragmatická politička a úřednice. „Tyto dva tábory se ne úplně ve všem chápaly a rozuměly si. A z pozice funkce kancléřky spadl úkol stmelení těchto dvou světů na Vohralíkovou,“ říká reportér.

Zahladit tření se ale nepovedlo. Atmosféra za hradbami Pražského hradu dál houstla. Každý z táborů chtěl podle reportéra prosadit svůj pohled na to, s kým by se prezident měl potkávat, jak by měl vystupovat nebo jak náročný program by měl mít. Že je něco v nepořádku, ostatně někteří spolupracovníci naznačovali už v červnu při natáčení pořadu Seznam Zpráv Off record.

„A vygradovalo to až do situace, kdy označit atmosféru na Hradě za dusnou je příliš měkké,“ říká Koutník.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Reportér Seznam Zpráv Ondřej Koutník.

„Odehrával se tam House of Cards“

Z komunikace, která se k reportérovi dostala, nebo z toho, co mu řekli někteří lidé kolem prezidentského úřadu, je podle něj patrné, že se prostředí postupně změnilo na nepřátelské. „Ty dva světy se nepotkávaly. A uprostřed toho zůstával prezident, kterému to - alespoň z informací, které mám - bylo také nepříjemné, protože to narušovalo euforii a silný mandát z voleb,“ vysvětluje Koutník.

Dva „tábory“ se prý neshodovaly například v názoru, jak by měl prezident postupovat vůči vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Reportér uvádí, že zatímco kancléřka Vohralíková jako zkušená úřednice doporučovala hledat kompromis, „tábor volebního týmu“ chtěl být spíše kritický. Výsledkem byly pro veřejnost i novináře mnohdy nejasné a nečitelné situace, k jaké došlo třeba v případě prezidentova posuzování novely důchodového zákona.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Prezidentova mluvčí Markéta Řehákova (uprostřed), po její levé ruce Linda Jozwiak Kopecká.

Situace se stávala neúnosnou, a tak na začátku září došlo ke zrušení kabinetu prezidenta, který vedla Linda Jozwiak Kopecká. Ta přitom Pavla doprovázela už od začátků jeho kampaně, ve které působila jako hlavní koordinátorka podporovatelů a výjezdů.

Právě s Jozwiak Kopeckou měla podle reportéra kancléřka Vohralíková spory o to, jaká má být role ředitelky kabinetu. „Už v červnu při natáčení pořadu Off record nám přišlo, že v podstatě máme dvě kancléřky - dvě ženy, které mají poměrně velkou moc. Odehrával se tam takový House of Cards,“ popisuje reportér s odkazem na slavný televizní seriál plný mocenských bojů nejvyšší americké politiky.

O jeden z postů na Hradě zároveň nyní přišla i Markéta Řeháková. Zůstává sice prezidentovou mluvčí, ale už dále nebude ředitelkou komunikace. Kdo ji nahradí, zatím není jasné. A skončit má navíc i šéf poradního týmu prezidenta Tomáš Richter. Serveru Seznam Zprávy řekl, že předpokládá, že jeho mise bude naplněna během podzimu.

Dopady otřesů na Hradě

Turbulence na Hradě tím podle Koutníka končí. Alespoň tedy pro nejbližší dobu. „Změny by se měly projevit tak, že kancelář a prezidentův tým budou fungovat jednotněji a že také komunikace bude jasnější,“ vysvětluje.

Je potřeba, aby si lidé, kteří jsou v politice noví, zvykli, že nejde o procházku růžovou zahradou. Politický reportér Seznam Zpráv Ondřej Koutník

Zjednodušit by se podle něj měla i situace pro politický odbor Hradu, který se dosud nalézal „mezi dvěma mlýnskými kameny“. Díky tomu by mohl být jasnější i vztah mezi prezidentem a klíčovými politiky. A reportér také předpokládá, že větší slovo v nově naformátované prezidentské kanceláři získá jednak kancléřka Vohralíková, ale také prezidentův poradce, bývalý diplomat a konzultant ze soukromé sféry Petr Kolář.

Pro hladší fungování úřadu hlavy státu je ale z pohledu Ondřeje Koutníka nutné i to, aby se naplno zaběhli lidé, kteří na Hrad přišli bez velkých politických zkušeností. „Je potřeba, aby si lidé, kteří jsou v politice noví, zvykli, že nejde o procházku růžovou zahradou. Jde sice o úředníky, ale Hrad je politika, je to jedno z těch nejvyšších pater,“ dodává reportér.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, do jaké míry se vnitřní spory na Hradě podepisovaly na veřejném vystupování prezidenta nebo proč řešení celé situace trvalo několik měsíců. Poslechněte si v přehrávači v úvodu článku.