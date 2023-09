Šťastný podcast: Jak zachrání Pavel svůj tým? Chystá speciální teambuilding

„Mluvčím se stal Tomáš Klvaňa, kterého asi mnoho lidí zná, tehdy byl zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Všichni se tenkrát trochu divili, že šel k Václavu Klausovi na Hrad. No a přátelé, vydržel tam přesně čtyři měsíce a od té doby koktá. Dobře, nekoktá, promiň, Tomáši, ale myslím, že to i tak to byl naprosto nezapomenutelný čas. Jeho odchod nikdy moc nezdůvodnili, ale údajně to má co do činění s Klausovou nespokojeností s pokrytím návštěvy francouzského prezidenta Chiraka na Pražském hradě v červenci 2003, protože ve stejný den byl Špidla v Bílém domě a dostal v médiích víc prostoru. Takže Tomáš Klvaňa odešel a mluvčím po něm se stal Petr Hájek, což byl už tehdy úplně regulérní magor, i když menší, než je dneska,“ vzpomíná Jindřich Šídlo.