Domů už se nechtějí vrátit. Ruský útok připravil obě sestry o mámu

„Nějaký muž prý Katerynu zakryl svým tělem. Její matka padla na zem a ztratila vědomí. Kateryna se ji snažila probudit, ale ona už nereagovala. Odplazila se do bezpečí v kaluži její krve. Sama už o tom teď nechce mluvit,“ popisuje v reportáži RFE/RL události osudného dne teta dívek Olga.

Kateryna se dosud z tragických událostí nevzpamatovala. „Měří 155 centimetrů, ale váží jen 34 kilo. To je velmi špatné. Kvůli stresu jí vypadávají vlasy. Nevím, kdo jí může pomoci. Už se léčila. Maminku jim ale nikdo nenahradí. Nemůžeme nic dělat,“ říká babička Nina Ljalková.

Ruské rakety zasáhly vlakové nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny, které využívají civilisté k evakuaci do bezpečnějších oblastí. Jedna z nich nesla nápis „za děti“…

„Když u mě Julia strávila první noc po leteckém útoku v Kramatorsku, křičela: ‚Já tady spát nebudu!‘ protože soused v devátém patře něco zatloukal. Řekla mi, že to zní jako blížící se raketa a že to nechce slyšet,“ vzpomíná babička.

„Jsem také vinna. Kdybych jí řekla: ‚Nejezdi,‘ nejela by. Den před odjezdem jsem jí říkala, že by možná měly zůstat. Ale ona odpověděla, že to já jsem přece chtěla, aby zachránila životy svých dětí a odjela. Teď ji prosím o odpuštění, když navštěvuji její hrob a ptám se jí: ‚Co mám dělat?‘ Cítím se tak bezmocná, pokud jde o dívky,“ říká s pláčem babička. Maryna byla svobodná matka. S oběma dívkami žila v Doněcké oblasti. Musela těžce pracovat, aby svou rodinu uživila. „Všichni ji měli velmi rádi. Během jejího pohřbu silně pršelo, ale všichni obyvatelé vesnice se s ní přišli rozloučit,“ uvádí babička obou sirotků.