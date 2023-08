Měl jsem v sobě 18 kovových kuliček, říká protestující z Íránu. Přišel o oko

Erfan Ramizipour se v loňském roce účastnil protestů v rodném Íránu. Když tamní policie střílela do demonstrantů, přišel o pravé oko. Poté emigroval do Německa, kde se léčí.

„V okamžiku, kdy jsem byl postřelen, jsem měl pocit, jako by mě do obličeje udeřil obrovský kámen nebo kus železa. Policisté byli jen kousek od nás, asi 20 kroků. Podle přátel mě to zasáhlo tak silně, že mě to odmrštilo až na zeď. Z hlavy mi okamžitě začala téct krev a ztratil jsem vědomí ,“ vzpomíná na tehdejší události Erfan.