Video: Bili nás holí za to, že podporujeme Ukrajinu, popisují unesené děti

Zakladatel nadace Mykola Kuleba říká, že Rusové obvykle dětem vykládají, že to, čemu je vystavují, je pouhá evakuace z bezpečnostních důvodů. „Řekli jim: ‚Zachránili jsme vám životy.‘ A děti na to odpověděly, že se chtějí vrátit domů. A matky taky začaly volat do tábora, že chtějí své děti zpět, a oni jim řekli, že si pro ně mají přijet. Ale to nebylo možné, protože by nikdy nepřekročily frontovou linii, další možností už pak je jen dlouhá cesta přes Polsko, Bělorusko a Rusko až na Krym. Je to téměř pět tisíc kilometrů jedním směrem. To nebyla evakuace. Byla to deportace,“ je přesvědčen Kuleba.