Video: Na farmáře číhá na ukrajinských polích smrtelné nebezpečí

Bohdan odhaduje, že jeho zemědělská farma utrpěla škody převyšující jeden milion dolarů. Většina jeho zvířat byla během ruských útoků zabita. Ale ani to ho neodradilo, aby se pustil do obnovy své společnosti. „Chci tady vytvořit co nejvíce pracovních míst. Vesnice by bez toho přestala existovat,“ říká.