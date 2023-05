Video: Reportér natočil práci leteckých průzkumníků u Bachmutu

„Rusko posílá do Bachmutu tolik vojáků, kolik jen může, ale ani to nestačí. Vagnerovi žoldnéři už nemají příliš sil. Ještě před měsícem drželi v obklíčení téměř celý Bachmut. Uzavřeli skoro celou bachmutskou linii, ale nyní jsou už jen v části města a nekontrolují ani jeho okolí. Teď už nemají takovou sílu. A to i přesto, že to je pro ně stále klíčový úkol – chtěli obsadit město a ukázat Rusům, že aspoň něčeho dosáhli,“ říká v reportáži RFE/RL jeden z členů jednotky.