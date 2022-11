Video: Říkali nám ukrajinská prasata. Lidé z Chersonu popsali měsíce okupace

„Je mi 42 let. V noci jsem chodil kreslit graffiti na zeď. Zní to jako něco, co by normálně dělalo spíš dítě, ale věděl jsem, že se to lidem, kteří to uvidí, bude líbit,“ popsal jiný občan. „Měl jsem z toho radost. Opravdu jste potřebovali vidět nápis ‚Sláva Ukrajině‘. Díky tomu jste si uvědomili, že všechno bude v pořádku.“