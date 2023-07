Video: Rusové se snaží zpomalit protiofenzivu nasazením kamikadze dronů

„Právě byl spatřen ruský bezpilotní letoun Orlan. Vozidlo vyjíždí do palebného postavení,“ popisuje situaci přímo z místa reportér Rádia Svobodná Evropa Andrij Kuzakov. „Vojáci se snaží Orlan sestřelit. Jedna raketa byla odpálena. Teď bychom se měli rychle schovat do krytu, protože střelba mohla prozradit naši pozici a Rusové nás teď mohou zaměřit.“

„Hledám vzdušné cíle. Je to těžké, když je obloha modrá - jak pro nás, tak i pro ně,“ vysvětluje jeden z nich. „Drony Orlan se dají použít jako vysílače pro kamikadze drony Zala. Někdy létají až hluboko za naše linie. To je vždycky špatná zpráva, protože pak tam dopadají rakety. Takže tyto drony musí být co nejdřív odhaleny a zničeny.“