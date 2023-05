Video: Stěžují si na ruskou základnu. Umírají lidé, prý to není chyba Rusů

„Výstražnou ceduli vyvěsili až po jeho smrti. Řekli jsme jim: ‚Nemohli jste to udělat dřív, než se to stalo?‘ ‚Ne,‘ odpověděli nám,“ říká Hermine, která s odpovědí nesouhlasí. „Pokud je to zakázaný prostor, měl by být celý oplocený. Oblast využívaná armádou by měla být celá uzavřena.“