Rusko využije Karabach k odvedení pozornosti od Ukrajiny, bojí se USA

Pro Rusko je to jedna z nejcitelnějších ztrát od začátku invaze. A projevuje se to i na domácí scéně, kde se vyskytují stále malé, ale čím dál větší známky pochybností o vůdcovských schopnostech prezidenta Vladimira Putina.

Blinken se proto domnívá, že by Putin mohl využít svůj vliv na Kavkaze k maskování vlastních neúspěchů. Zároveň ale připouští, že „pokud by se Rusko snažilo svůj vliv využít k dobru, tedy, že by uklidnilo situaci, ukončilo násilí a apelovalo na lidi, aby spolu začali pracovat na mírovém soužití, tak by to bylo pozitivní“.