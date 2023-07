Video ukazuje ruské „dárečky“: Tisíce min, které trhají údy

„V každé ulici jsou veškeré přístupy zaminovány. Když jsme přijížděli do obce, museli jsme je nejprve nohama odstrčit, jinak bychom neprojeli,“ říká Dmitro, jeden z vojáků, který se podílel na dobytí vesnice, v úvodní reportáži Radia Svobodná Evropa.

Velké nebezpečí pro postupující jednotky představují protipěchotní miny. „Tato mina vám utrhne nohu a druhou roztrhne. Roztrhá všechno,“ ukazuje další z Ukrajinců. „Každý voják se musí naučit alespoň základní věci o práci sapéra. Jak hledat miny, jak je odhalit. Já jsem se to naučil sám,“ dodává.

„Není to vůbec snadné, jak si lidé možná myslí. Ať už jde o ofenzivu, nebo protiofenzivu. Je třeba bojovat o každou vesnici. Není to jednoduché. Ale snažíme se postupovat, jak nejrychleji to jde,“ míní ukrajinský voják.