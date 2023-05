Video: Ukrajinci u Bachmutu ovládli tzv. „cestu života“

„Situace na frontě se mění každým dnem. Někdy je obětí víc, někdy míň,“ říká v úvodním videu chirurg Andrij z polní nemocnice, která je umístěna jen několik desítek metrů od míst, kde probíhají boje. „Máme tu teď hodně lehkých zranění, takže procento středních a těžkých zranění je malé; mnoho chlapů se po ošetření může vrátit do boje.“

V době, kdy na místě natáčel tým RFE/RL, zde lékaři ošetřovali asi deset zraněných vojáků. Mezi nimi i Antona. „Seděl jsem v zákopu, když tam dopadl granát. Já a ještě jeden chlap jsme byli těžce zraněni. Vytáhli odtamtud ještě jednoho těžce zraněného a naložili ho do auta. Odtamtud nikdy nevyvázneš bez zranění a beze ztrát,“ popisuje.

Na otázku, zda Rusové skutečně ustupují, odpovídá: „Ano. Jak jinak by to mohlo být? Musíme nějak bránit Ukrajinu. Potřebujeme vytlačit nepřítele, aby už prostě, doprčic, nepostupoval. A to se nám povedlo.“