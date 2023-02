Video: Z první skupiny nás zůstalo jen pět, říká ukrajinský velitel z Bachmutu

„Z Časiv Jaru do Bachmutu je to asi 8 kilometrů, ale cesta tam je klikatá. Říká se jí ‚cesta života‘, protože je to jediná relativně bezpečná silnice vedoucí do Bachmutu. Čím těžší je situace v Bachmutu, tím nebezpečnější je to i tady v Časiv Jaru. Ovládnutí dané silnice je rozhodující jak pro evakuaci civilistů, tak i pro zásobování Bachmutu,“ popisuje situaci ve městě a jeho okolí reportér Sachalko.