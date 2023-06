Hájí je i zadarmo. Užitečný muž obchodníků se strachem

„Já bojuju za to, aby se u nás dodržovala lidská práva, aby se dodržovala práva, která obviněným dává zákon a listina základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy o lidských právech. A to se tady neděje,“ říká v reportáži Naxera.

A nebylo to poprvé, co se snažil dostat do politiky. Povedlo se mu to až loni v komunálních volbách. Přestože byl na kandidátce SPD až na šestém místě, lidé ho vykroužkovali a stal se členem zastupitelstva Přeštic. Podle starosty Tomáše Chmelíka zatím přednesl jen jediný návrh.