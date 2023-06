Přehled těch, kteří v Česku vydělávají na strachu lidí

Detailní medailonky hlavních postav české dezinformační scény najdete dál v textu.

Narušují jednání soudů a natáčejí při tom videa, která sdílejí svým příznivcům na sociálních sítích. Na konci května davové šílenství během soudního procesu s Janou Peterkovou, nakonec odsouzenou za šíření poplašné zprávy, vyústilo v agresi přímo v budově Městského soudu v Praze.

Kvůli incidentu na soudu prověřuje Kontrolní rada České advokátní komory i chování právníka Norberta Naxery, který byl natočen v davu mezi lidmi volajícími na justiční stráž „Gestapo, gestapo!“ Naxera nově zastupuje právě Peterkovou, ale také například Tomáše Čermáka a další postavy dezinformační scény.

Na to, že situace eskaluje, upozorňuje Ministerstvo vnitra i ve zprávě o extremismu za rok 2022, kterou vydalo letos v květnu. „Různé kvazi-mediální platformy a účty na digitálních platformách s sebou přinesly trend agresivního a invazivního vystupování a ‚normalizace‘ lhaní. Jejich výstupy mají silný radikalizační potenciál,“ píše v dokumentu.

Podle aktuálního průzkumu pro iRozhlas.cz, který zpracovali odborníci z Národního institutu SYRI, je v české společnosti 6 % silných příznivců konspirací. 12 % lidí jsou mírnými příznivci konspirací zaměřených na covid-19 a 10 % lidí jsou mírnými příznivci konspirací na téma migrace. Naopak silných odpůrců těchto teorií je v Česku 20 %.

Stopy vedou do Ruska

Dezinformace používá v rámci hybridního působení zejména Rusko. Snaží se tímto způsobem zasít mezi lidmi v demokratických státech nejistotu a rozdělit společnost. Informační válku vede od roku 2014 i proti Česku. Dezinformační, často vyloženě proruské, narativy přebírají různá alternativní média nebo jednotlivci, které na sociálních sítích sledují tisíce lidí.

„Já jim říkám ‚konspirační influenceři‘. A ti budují typ důvěry, kdy přestože je osobně neznáte, tak máte pocit, že jsou to ti lidé z masa a kostí, kteří řeší ty vaše každodenní problémy,“ řekla v podcastu 5:59 Marie Heřmanová, antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Sama se zabývá výzkumem, proč lidé věří těmto dezinfromátorům.

Je ale otázkou, zda jde z jejich strany skutečně o přesvědčení nebo prostě jen o peníze. Jak ukazuje přehled dezinformátorů s největším zásahem, který najdete níže v textu, řada z postav dezinfo scény dluží statisíce korun a jsou proti nim vedeny exekuce. Reportéři Seznam Zpráv to ověřili prostřednictvím aplikace Cribis, která propojuje databáze veřejně dostupných rejstříků, tedy i Centrální evidenci exekucí.

Do přehledu se dostali i někteří politici a osoby, které stojí v pozadí několika webů. Tito lidé se od výše jmenovaných liší. Nemají exekuce a na provozu internetových stránek vydělávají nejen prostřednictvím podpory od fanoušků, ale i díky inzerci. Některé z těchto médií nechala vláda po napadení Ukrajiny Ruskem zablokovat, protože podle zpravodajských služeb tyto weby působí ve právě prospěch Moskvy.

Přehled největších dezinformátorů v Česku podle jejich dosahu:

Foto: FB Ondřeje Geršla Ondřej Geršl sám přiznává, že jeho web AC24.cz není nejdůvěryhodnější.

Ondřej Geršl

Počet sledujících: 1,2 milionu lidí za minulý měsíc navštívilo jeho web AC24.cz (zdroj: similarweb.com). Profil na Facebooku (FB) sleduje 79 tisíc lidí. Další web, který provozuje, se jmenuje Lajkit.cz a za poslední měsíc měl návštěvnost 1,2 tisíce.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Oba weby vydělávají na reklamách. AC24.cz má též zpoplatněné některé články. Společnost AC24 zveřejnila naposledy účetní závěrku za rok 2019. Z výkazu zisku a ztrát vyplývá, že v tomto období měla čistý obrat kolem dvou milionů korun.

Co dělá: Ondřej Geršl začal provozovat web AC24 už v roce 2011. A to prý proto, že se mu nelíbilo, jak média lžou. V rozhovoru pro web Mladý podnikatel před devíti lety uvedl jako příklad těchto údajných nepravd zprávy o teroristických útocích 11. září 2001. Články z webu, který podle analýzy Masarykovy univerzity z roku 2016 využívá manipulativní techniky, se hojně sdílí. V rozhovoru pro americký internetový magazín Coda Story v roce 2019 Geršl nedůvěryhodnost AC24 sám přiznal. „Podívejte se, naše stránka není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější,“ řekl s tím, že čtenáři by měli být schopní si informace ověřovat z více zdrojů. AC24 je jedním z nejpopulárnějších dezinformačních médií u nás. Web po napadení Ukrajiny nechala vláda vypnout, protože podle zpravodajských služeb působí ve prospěch Ruska.

Šířené dezinformace: Web, který většinou přebírá a překládá články z jiných zdrojů, šíří například konspirační teorie o vlivu 5G sítí. Příkladem může být třeba článek s názvem „Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. Informujte se!“, ve kterém se tvrdí, že 5G je „vojenská útočná zbraň v přestrojení, která je realizována jako konečné řešení proti svobodnému lidstvu“.

Foto: Česká televize Marek Pešl se léta skrývá.

Marek Pešl

Počet sledujících: 699 tisíc lidí za minulý měsíc přišlo na jeho web Aeronet (zdroj: similarweb.com). Jako provozovatele jej odhalili reportéři ČT a Respektu. FB stránka Aeronetu má 2,7 tisíce sledujících, na Telegramu 9,5 tisíce lidí.

Počet exekucí: Žádné, ale podle ČT proti němu exekuce dříve vedené byly. Dokonce tak přišel o dům, který zdědil po své matce.

Výdělek: Aeronet vybírá na svůj provoz peníze od příznivců. Transparentní účet nemá. Reportéři ČT v roce 2016 odhalili, že jediným příjemcem peněz, které lidé Aeronetu posílali, je právě Marek Pešl. Měsíčně se tehdy jednalo o částku kolem 33 tisíc korun.

Co dělá: Marek Pešl se léta skrývá. Podle pátrání Reportérů ČT svým blízkým „zmizel“ v roce 2003. Zřejmě kvůli statisícovým dluhům, které měl. Jeho příbuzní si mysleli, že zemřel. V roce 2020 ho reportéři z ČT a Respektu zastihli na trenčínském sídlišti, kde v tu dobu žil. Nejprve se k obsahu Aeronetu hlásil, později ale popřel, že by to byl on, kdo se pod články podepisuje jako „Vedoucí kolotoče“. Aeronet byl původně uzavřenou platformou pro počítačové nadšence. Marek Pešl tam vystupoval pod jménem Dylan Taylor. Ve zpravodajský web, který šíří ruskou propagandu a dezinformace, se proměnil v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Po napadení Ukrajiny jej nechala vláda vypnout, protože podle zpravodajských služeb působí ve prospěch Ruska.

Šířené dezinformace: Před sněmovními volbami v roce 2017 zveřejnil Aeronet bez jakýchkoliv důkazů článek o tom, že z chystané těžby lithia bude mít zisk vládní ČSSD. Zprávu převzala některá dezinformační i seriózní média a také volební týmy SPD a hnutí ANO. Smyšlená kauza lithium se tak stala předvolebním tématem.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Petr Hájek je bývalým mluvčím prezidenta Klause.

Petr Hájek

Počet sledujících: 464 tisíc za minulý měsíc navštívilo jeho web Protiproud (zdroj: similarweb.com). Na FB 22 tisíc sledujících.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Proruský byznys Petra Hájka v posledních letech výrazně prodělával. Jak ale reportéři Seznam Zpráv rozkryli, desítky milionů mu poslaly firmy ovládané odsouzeným podvodníkem. Ztrátu jim vynahradil obchod s pohledávkami sankcionované ruské banky.

Co dělá: Někdejší bývalý mluvčí Václava Klause provozuje web Protiproud, který je oficiálně napsaný na jeho dceru, držitelku Bludného balvanu spolku Sysifos za šíření zdravotnických nesmyslů. Hájek zároveň ovládal knižní nakladatelství Česká citadela.

Šířené dezinformace: Protiproud šíří různé konspirace například o tom, že Američané nikdy nepřistáli na Měsíci nebo o tom, že Angela Merkelová by mohla být dcerou Hitlera. Ruskou invazi na Ukrajinu oslavoval server Protiproud jako říznutí „skalpelem do vředu“ s cílem „vyčistit hnisající ránu“. Obyvatele Česka se zase snažil štvát proti ženám a dětem prchajícím před válkou, vykresloval je jako „hordy“ nebo „gangy“. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu web nechalo Vojenského zpravodajství zablokovat. Hájka označilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám pod Ministerstvem vnitra za hlásnou troubu Kremlu. Odkázalo na text, který někdejší Hájek přebral od fondu napojeného přímo na ruskou zpravodajskou službu SVR.

Foto: FB Davida Formánka David Formánek šíří na webu dezinformace a konspirační teorie.

David Formánek

Počet sledujících: 186 tisíc lidí za minulý měsíc přišlo na jeho web otevrisvoumysl.cz (zdroj: similarweb.com). Má i FB stránku, kterou sleduje 10 tisíc lidí. Osobní profil Formánka na FB má 5609 sledujících. Provozuje též stránky otevrisvoudusi.org (jen 820 návštěv za měsíc).

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Vybírá peníze od příznivců, ale jeho účet není transparentní. Peníze má i za to, že na svém webu propaguje českou firmu, která prodává doplňky stravy, esenciální oleje a harmonizační předměty.

Co dělá: Překladatel David Formánek si zaregistroval doménu svého webu Otevři svou mysl před třemi lety. V roce 2021 jej think-tank Evropské hodnoty označil za „největšího občanského dezinformátora“. Během pandemie koronaviru odrazoval lidi od nošení roušek a od očkování. Na svém webu překládá zahraniční články či videa popisující různé konspirační teorie.

Šířené dezinformace: Šířil například konspiraci o tom, že vakcíny proti covidu-19 obsahují látky, které způsobují neplodnost u mužů i žen. Zveřejňoval i spiklenecké teorie o vlivu 5G sítí.

Foto: orderofknights.org E. S. Freimann je též velmistrem Mezinárodního rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny.

Eugen Sigismund Freimann

Počet sledujících: 154 tisíc lidí za minulý měsíc navštívilo jeho web Infokurýr (zdroj: similarweb.com). Na FB má 858 sledujících.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Z čeho je dezinformační web Infokurýr financovaný, není jasné. Spolek, který provozuje webové stránky, vznikl před dvěma lety. Účetní závěrku ale dosud nezveřejnil. Peníze od lidí nevybírá. Pod články se objevuje jen jediná reklama - na stranu PRO Jindřicha Rajchla.

Co dělá: Někdejší probační úředník placený státem a také pravoslavný duchovní z Teplic Eugen Sigismund Freimann provozuje web Infokurýr prostřednictvím spolku International Association of Journalists. Stránka byla jednou z těch, kterou po napadení Ukrajiny nechala vláda blokovat, protože podle zpravodajských služeb působí ve prospěch Ruska. Freimanna obklopuje dle pátrání reportérů síť spolků a firem, které on a jeho společníci přebírali po ruských majitelích. Některé porušují zákon tím, že nezveřejňují účetnictví. Sídlí v teplickém domě, který předloni za 33,5 milionu v hotovosti koupila pražská firma dvou Rusů žijících ve Španělsku.

Šířené dezinformace: Web šířil například dezinformaci o tom, že zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab ve své knize napsal, že „alespoň 4 miliardy darmožroutů“ zemřou prostřednictvím „organizovaných epidemií“. Ve skutečnosti jde o úryvek z konspirační knihy jiného autora. Psal také lži o tom, že USA na Ukrajině financovaly biologický a jaderný výzkum a Rusko se invazí jen bránilo. Některé texty web přejímá přímo od ruské propagandy.

Foto: ismetana.cz Ivan Smetana dvakrát kandidoval na prezidenta.

Ivan Smetana

Počet sledujících: 127 tisíc sledujících jeho projektu KTV Live na FB. Smetanova osobní stránka má 697 sledujících.

Počet exekucí: 4 - dohromady ve výši 1,3 milionu korun.

Výdělek: Projekt provozuje spolek KTV Live, jehož prezidentem a jediným členem je Ivan Smetana. KTV má na Facebooku větší dosah než některé klasická zpravodajské média. Dříve peníze vybíral na transparentní účet, ale ten už nefunguje. Momentálně příspěvky sbírá na neveřejném účtu. V obchodním rejstříku spolek zveřejnil účetní závěrku za rok 2021 s výnosy spolku 314 265 korun.

Co dělá: Ivan Smetana z Frýdku-Místku - bývalý dělník ve Válcovnách plechu, který v rozhovoru pro Parlamentní listy v minulosti uvedl, že v 90. letech figuroval jako bílý kůň v podvodech s lehkými topnými oleji. Projekt KTV Live spustil v době covidové pandemie v roce 2020. Stal se postupně jedním z nejvyhledávanějších dezinformačních stránek na facebooku. Jeho nejpopulárnější video má více než 370 tisíc zhlédnutí. Smetana třeba sledujícím tvrdil, že se ho policie pokusila unést a zabít, nebo šíří konspirace o mobilních sítích 5G či takzvaných chemtrails, tedy kondenzačních stopách za letadly.

Šířené dezinformace: Facebooková stránka KTV Live například v řijnu 2021 šířila spekulace o tom, že prezident Miloš Zeman možná už není naživu. Šířil i dezinformace týkající se covidu-19 nebo konspirační teorie o údajně smrtících 5G sítích.

Foto: FB Žarka Jovanoviče Žarko Jovanovič točí videa pro webovou Raptor TV.

Žarko Jovanovič

Počet sledujících: 114 tisíc lidí sleduje jeho Raptor-TV na FB. Samotný web Raptor-TV v posledním měsíci navštívilo 11 tisíc lidí (zdroj: similarweb.com).

Počet exekucí: 4 - dohromady ve výši 1,3 milionu korun.

Výdělek: Jovanovičova Raptor-TV vybírá od lidí peníze na účet spolku Hej, občané!, jehož předsedkyní je jeho matka Jana Bulínová. Na jeho transparentní účet od loňského června přišlo 302 442 korun. Na stránkách Raptor TV je ale uveden ještě další, netransparentní účet, kam mohou lidé posílat příspěvky. Spolek Hej, občané! funguje od roku 2014. V obchodním rejstříku ale není zveřejněna ani jedna účetní závěrka. Na webové stránce Raptor-TV jsou i reklamy, které jsou dalším příjmem peněz.

Co dělá: Žarko Jovanovič natáčí videa pro internetovou Raptor-TV, kterou provozuje spolek Hej, občané!. Ten vznikl na jaře 2014, tedy po ruské anexi Krymu a začátku bojů na Donbase. Televize šíří ruskou propagandu. V roce 2020 odvysílala ruská armádní TV Zvezda reportáž o odstranění sochy maršála Koněva. Podle právníka Norberta Naxery, který v ní vystupoval, natočil reportáž právě Jovanovič.

Šířené dezinformace: YouTube v roce 2021 zrušil Raptor-TV účet kvůli šíření dezinformací o léku ivermektin.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Rajchl na dubnové demonstraci na pražském Václavském náměstí.

Jindřich Rajchl

Počet sledujících: 76 tisíc na FB.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Straně PRO, ve které je Jindřich Rajchl předsedou, se daří vybírat od příznivců stovky tisíc korun. Momentálně má na transparentním účtu 1,5 milionu korun. Peníze Jindřich Rajchl vybírá i na spolek Česko proti bídě, jehož je předsedou. Tento účet ale není transparentní.

Co dělá: Jindřich Rajchl je politik, právník a bývalý fotbalový funkcionář. Byl členem hnutí Trikolora a nyní je předsedou strany PRO. Vystupoval na řadě demonstrací proti koronavirovým opatřením. Nyní pořádá protesty proti vládě, na které chodí tisíce lidí. V minulosti jeho byznys obklopovala četná podezření. Reportéři už například popsali, jak se známými nelegálně ovládl tenisový klub, vyvedli z něj pozemky a ty za desítky milionů prodali developerovi. Pozemky však zabavil stát a peníze zmizely. Developer mluví o organizovaném podvodu. Rajchl ale na rozdíl od svou svých odsouzených kolegů vyvázl bez policejního stíhání. Ocitl se také v podezření ze střetu zájmů, když v roce 2010 jako místopředseda Českomoravského fotbalového svazu podpořil projekt „Bezpečná fotbalová branka“. Nový prototyp pro svaz vyvinula společnost, v jejímž čele byl Rajchlův společník z jiných firem. Šlo o byznys v řádu desítek milionů korun.

Šířené dezinformace: Na demonstraci loni v září prohlásil, že pražský primátor Zdeněk Hřib nechal na Václavském náměstí vypnout kamery. Hřib to ihned dementoval s tím, že jde o hoax. Rajchl na téže demonstraci také prohlásil, že má informace od policie, že na náměstí je 100 lidí. Policie přitom uváděla číslo 70 tisíc.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jana Peterková na akci strany PRO Jindřicha Rajchla.

Jana Peterková

Počet sledujících: 49 tisíc jejího nejsledovanějšího profilu na FB (má jich více).

Počet exekucí: 7 - dohromady ve výši 565 tisíc korun.

Výdělek: Vybírá peníze od fanoušků na účet, který není transparentní.

Co dělá: Jana Peterková je bývalá reportérka TV Nova. V době koronavirové epidemie veřejně vystupovala proti vládním opatřením a šířila dezinformace. Byla za to ve dvou kauzách pravomocně odsouzena. Za šíření dezinformací dostala dvouletou podmínku s odkladem na tři roky a má taky zaplatit odškodnění ve výši čtvrt milionu korun pečovatelskému domu v Měšicích.

Šířené dezinformace: Ve svých videích na internetu šířila dezinformace o tom, že v pečovatelském domě v Měšicích umírali senioři po očkování proti covidu-19. Ve skutečnosti ale senioři v té době ještě nebyli proti koronaviru z důvodu nedostatku vakcín vůbec očkováni. Dále ji soud uznal vinnou za to, že vykládala lži o tom, že vláda plánuje likvidaci lidí prostřednictvím vakcín proti koronaviru nebo o novodobých koncentračních táborech v Německu.

Foto: Youtube.com Vladimír Kapal na setkání s příznivci v roce 2020.

Vladimír Kapal

Počet sledujících: 45 tisíc lidí sleduje na FB profil Svobodného rádia, jehož ústřední postavou je právě Kapal. Web Svobodného rádia minulý měsíc navštívilo 36 tisíc lidí (zdroj: similarweb.com).

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Peníze od příznivců vybírá spolek Svobodné rádio, ve kterém figurují dva lidé. Jedním z nich je právě Vladimír Kapal. Inzerovaný bankovní účet není transparentní. Spolek na webu pouze píše, že příspěvky za květen činily 13 795 korun. Spolek funguje od roku 2015, ale ani jednou v obchodním rejstříku nezveřejnil účetní závěrku.

Co dělá: Vladimír Kapal je bývalý komunální politik ČSSD. Později přestoupil k hnutí SPD, za které neúspěšně kandidoval v komunálních volbách. Je moderátorem internetového Svobodného rádia, které za partnerské organizace označuje hnutí SPD Tomia Okamury a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Jeho častými hosty jsou politici SPD nebo KSČM.

Šířené dezinformace: Kapal byl spolu s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou letos v červnu pravomocně odsouzen za popírání válečného zločinu – masakru polských válečných zajatců v Katyni, k osmiměsíčnímu podmíněnému trestu. V rozporu s detailně podloženými fakty totiž tvrdili, že není jasné, že vraždili Sověti. Před sněmovními volbami v roce 2021 šířil v rádiu také hoax o tom, že Piráti chtějí seniorům sebrat řidičáky a volební právo.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Vrabel s peticí za odvolání vlády Petra Fialy loni v říjnu.

Ladislav Vrabel

Počet sledujících: 17 tisíc na FB.

Počet exekucí: 23 - dohromady ve výši 1,8 milionu korun.

Výdělek: Momentálně na svých webových stránkách inzeruje možnost posílat peníze na dva účty - jeden je transparentní, druhý ne. Na transparentním účtu, který je veden na ženu Ladislava Vrabela Bojanu Vurdelju, je nyní zůstatek zhruba 17 tisíc korun. Od ledna mu tam lidé poslali přes 24 tisíc korun.

Co dělá: Loni začal v Praze pořádat protivládní demonstrace, na které dokázal dostat desítky tisíc lidí. Velebí Rusko a od fanoušků vybral na účet své srbské ženy Bojany Vurdelja více než milion korun. I když se prohlásil za nemajetného a pokoušel se oddlužit, na facebooku inzeroval a prodal motorku či nabízel milionový pozemek. Když to reportéři odhalili, soud mu oddlužení kvůli nepoctivému záměru a tajení peněz před věřiteli, zrušil. Vrabel také brojil proti vládním covidovým opatřením, firmy, za něž jednal, ale na podivných okolností získaly dle odhalení reportérů od státu covidové dotace na 2,4 milionu korun. Statisíce pak obratem odešly na účet Vrabelovy manželky. Partneři společně nakupovali zlaté slitky.

Šířené dezinformace: Vrabela nepravomocně potrestal letos na jaře soud čtyřměsíční podmínkou za šíření poplašné zprávy. Šlo o tvrzení v jednom z jeho videí, ve kterém prohlásil, že se česká vláda chystá útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. Dlouhodobě šíří ruskou propagandu.

Foto: Facebook Pavla Zítka Pavel Zítko fandí Trumpovi.

Pavel Zítko

Počet sledujících: 13 tisíc na FB stránce Světlo Aliance sedmnáct, kterou provozuje jeho spolek. Osobní profil na FB sleduje přes 9 tisíc lidí.

Počet exekucí: 3 - dohromady ve výši 6 milionů korun.

Výdělek: Na transparentním účtu jeho spolku Srdcem pro Vlast vybral od svých příznivců v období od loňského června do teď 758 524 korun. Na druhém transparentním účtu, který byl původně určen na peníze pro prezidentskou kampaň, ale příspěvky tam chodí dodnes, Zítkovi přišlo za poslední rok 379 722 korun. Dohromady tedy 1 138 246 korun.

Co dělá: Pavel Zítko natáčí videa, ve kterých podle Centra proti hybridním hrozbám Ministerstva vnitra šířil dezinformace nejprve o koronaviru, nyní především o válce na Ukrajině. V minulosti nasbíral dluhy z podnikání, které neplatí. Poslední roky získává peníze od svých příznivců na účet spolku Srdcem pro Vlast. Peníze často vybírá po desítkách tisíc z bankomatů nebo za ně tankuje benzin do svého lexusu. Lidem se také snaží prodávat různé produkty jako například fén za více než 70 tisíc korun, který údajně z obyčejné vody udělá studánkovou.

Šířené dezinformace: Ministerstvo vnitra upozornilo na to, že Pavel Zítko například šířil dezinformace o tom, že pod Ukrajinou je 32 tisíc mil tunelů, ve kterých jsou mučeny a znásilňovány děti pro produkci speciální látky adrenochrom („drogy bohatých“). Šířil i lži o tom, že proticovidové vakcíny obsahují virus HIV.

Foto: Facebook Jakuba Netíka, Seznam Zprávy Jakub Netík za své výroky stojí před soudem.

Jakub Netík

Počet sledujících: 12 tisíc na FB.

Počet exekucí: 9 - dohromady ve výši 1 milionu korun.

Výdělek: Vybírá peníze od lidí na účet, který není transparentní.

Co dělá: Povoláním malíř pokojů Jakub Netík v době covidu své publikum odrazoval od očkování i nošení roušek. Jako lék na chorobu propagoval pastu pro koně Ivermentin, který také nelegálně na sítích prodával. Později za to od státu dostal pokutu. Zároveň fanouškům tvrdil, že třeba i rakovinu vyléčí takzvanou bílou vodou, neboli bělidlem. Zaštiťuje se křesťanskou láskou. Když reportéři jeho činnost rozkryli, natočil další video, v němž uvedl, že „doufá, že ty hovada pověsí“ a vyzval je k zápasu do klece. Od lidí na své aktivity vybírá peníze. Zároveň se dvakrát v insolvenci pokoušel zbavit dluhů, naposledy ale oddlužení soud v roce 2021 zrušil, když Netík na jednání soudu nepřišel. Z rejstříku plyne, že součástí dluhů bylo i výživné na jeho tři děti, kterými se rád zajišťuje. Dnes podporuje Vladimira Putina.

Šířené dezinformace: Jakub Netík ve videích tvrdil, že vláda lidi zabíjí vakcínami a označil to za zločiny proti lidskosti. Putin podle něj Ukrajinu zachraňuje a je škoda, že se Rusové zastavili u ukrajinských hranic a on doufá, že vyčistí fašisty i z České republiky. Za své výroky stanul u soudu, nepravomocné zproštění nadřízená instance zrušila.

Foto: Youtube - KTV Petr Bílý loví „vlastizrádce“.

Petr Bílý

Počet sledujících: 12 tisíc na FB.

Počet exekucí: Žádné, v minulosti se dokázal oddlužit.

Výdělek: Peníze dříve vybíral na dva účty. Jeden z nich byl transparentní a Bílý jej inzeroval ještě loni v prosinci. Teď už se ale nedá dohledat a žádost o finanční podporu Bílý odstranil i ze svých webových stránek.

Co dělá: Už jako policista na nemocenské na internetu útočil na své policejní kolegy a společně s provozovatelem internetové televize KTV Ivanem Smetanou mezi nimi chtěl lovil „vlastizrádce“ a lhal, že policii ovládl organizovaný zločin. Neúspěšně se pokoušel kandidovat v komunálních volbách v Havířově. U policie nakonec po táhnoucím se bezvýsledném kárném řízení skončil.

Šířené dezinformace: Video, v němž Bílý obviňuje Česko z apartheidu neočkovaných, má milion zhlédnutí. Už jako policista Bílý podal trestní oznámení kvůli tomu, že vláda Andreje Babiše z ANO schválila opatření, dle nichž lidé neočkovaní proti covidu nemohli do hospod či ke kadeřníkovi. Jeho výroky jako aktivního policisty potom využívali další dezinformátoři jako ilustraci toho, že český stát nefunguje. Sám ale šířil nesmysly o takzvaných chemtrails, tedy že dopravní letadla tajně rozprašují nebezpečné látky v ovzduší.

Foto: FB Jana Macháčka Jan Macháček založil Společenství legitimních věřitelů České republiky.

Jan Macháček

Počet sledujících: 9 tisíc na FB stránce Československého národního vysílače Domovina, který provozuje Macháčkem založené Společenství legitimních věřitelů České republiky. To na FB sleduje 3 tisíce lidí, osobní Macháčkův profil pak 2 tisíce.

Počet exekucí: 2 - dohromady ve výši 124 tisíc korun.

Výdělek: Jan Macháček vymáhá peníze po státu. Chce získat více než dvě miliardy korun. Od lidí peníze nežádá. Z čeho společenství financuje své aktivity, není jasné.

Co dělá: Jan Macháček - stavař z východních Čech, po kterém je od roku 2019 vyhlášeno pátrání a policie ho označuje za nebezpečného. Založil Společenství legitimních věřitelů České republiky. Podle něj jsou všichni občané České republiky takzvanými vynucenými spolupodílníky legitimního věřitele ČR, kterým je on sám. Tuto jeho ideologii už šíří stovky lidí. Věří, že jsou stále československými občany a ČR neexistuje nebo je soukromou firmou. Požadují vydání majetků ukradené Československu. Před společenstvím varuje Ministerstvo vnitra, podle nějž se inspiruje podobným hnutím v USA, které je extremistické a teroristické.

Šířené dezinformace: Celý ideologický konstrukt Společenství legitimních věřitelů České republiky je lež a nesmysl.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Tušl sedí u soudu i ve vězení.

Patrik Tušl

Počet sledujících: 8 tisíc na FB. Profily neustále střídá, protože mu je provozovatelé sociálních sítí kvůli porušování pravidel ruší.

Exekuce: Má 12 exekucí. Dohromady ve výši 347 595 korun.

Výdělek: Vybízel své fanoušky, aby ho finančně podpořili zasláním peněz na účet, který byl napsaný na jeho malou dceru.

Co dělá: Jednatřicetiletý invalidní důchodce s exekucemi Patrik Tušl se zviditelnil za koronavirové pandemie, kdy pronásledoval zdravotníky v očkovacích či testovacích centrech. Natáčel se u toho a chtěl za to peníze. Dnes společně se svým pobočníkem Tomášem Čermákem stojí před soudem a je obžalován ze stalkingu šéfa Lékařské komory Milana Kubka.

Tušl se ale po začátku ruské invaze na Ukrajinu rychle přeorientoval na velkého podporovatele Ruska. Už na startu invaze vyrazili konfrontovat válečné uprchlíky na slovenskou hranici. Později vyzýval k násilí vůči Ukrajincům. Také vyhrožoval bojovnici proti dezinformacím rozšlapáním hlavy a strážníkovi, který po něm v pandemii chtěl, aby si ve veřejné dopravě nasadil respirátor. Za obojí dostal souhrnný trest 15 měsíců vězení. Výhružky pro něj nejsou novinkou. Vraždou vyhrožoval matce svého dítěte, na které neplatí výživné.

Šířené dezinformace: Společně s Tomášem Čermákem například natáčel na hranicích Slovenska a Ukrajiny novináře Michala Kubala a snažil se mu tvrdit, že ČT lže, protože neinformuje o tom, že přes hranici přicházejí migranti z Nigérie. Dezinformace o tom, že média lžou a manipulují, šířil opakovaně. Společně s proruskou propagandou.

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy Volný ještě jako poslanec.

Lubomír Volný

Počet sledujících: 7 tisíc na Twitteru. Jinak má několik profilů na různých sociálních sítích, včetně ruského Telegramu a vKontaktě. Počet sledujících se většinou pohybuje mezi 2-3 tisíci.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: Na transparentním účtu má nyní zůstatek zhruba 17 tisíc korun. Od ledna z účtu vybral více než 160 tisíc korun. Příznivci mu mohou posílat peníze i na další dva účty - jeden nazývá „Důvěrný“ a druhý „Na kafe“.

Co dělá: Bývalý učitel a politik Lubomír Volný byl poslancem za hnutí SPD, ze kterého později odešel. Teď je předsedou strany Volný blok. Jako poslanec se nechvalně proslavil potyčkou v jednacím sále, během které na kolegu vykřikl: „Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec!“. Šířil konspirace o koronaviru a teď ruskou propagandu o válce na Ukrajině. Byl nepravomocně odsouzen za šíření poplašné zprávy k dvouleté podmínce.

Šířené dezinformace: Na sociálních sítích zveřejnil zprávu, že se chystá plán na diskreditaci neregistrovaného léku ivermektin. A to údajně „pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat“. Právě toto tvrzení označil prvoinstanční soud za poplašnou zprávu.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Čermák na chodbě u červnového soudního líčení.

Tomáš Čermák

Počet sledujících: 1,3 tisíce a 559 na dvou FB profilech. Profily neustále střídá, protože mu je provozovatelé sociálních sítí kvůli porušování pravidel ruší.

Počet exekucí: Žádné.

Výdělek: V záhlaví svého účtu na facebooku měl dříve zveřejněné číslo svého účtu, kam mu měli fanoušci posílat peníze. Účet nebyl transparentní.

Co dělá: Tomáš Čermák natáčel videa společně s Patrikem Tušlem. Opakovaně vyzýval k násilí vůči krajincům, ještě předtím pronásledoval zdravotníky. S Tušlem skončil i ve vazbě. U jednoho ze soudů pak řekl, že nevěřil tomu, co na webu říká, ale šlo mu o sledovanost. Připustil, že mu na účet přišly desítky stokorunových darů. Soud jej pravomocně potrestal za nenávistné výroky o Ukrajincích desetiměsíční podmínkou. Za podporu a propagaci terorismu byl v dalším procesu nepravomocně odsouzen k 5,5 letům vězení, protože vyzýval k likvidaci politiků. Tehdy se dal dohromady se Zdeňkem Strapinou, mužem, který dříve u soudu vyvázl z podezření, že svého strýce zabil cihlou. Čermák je souzen i za nebezpečné pronásledování a výtržnictví kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra.