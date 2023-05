Utrácení za luxus i propagandu. Reportéři popisují pozadí investiční firmy

Už minulý rok server Aktuálně.cz upozornil na nejasné financování mediálních aktivit Petra Hájka. Ten stál i za vydavatelstvím Česká citadela, které rovněž vydávalo knihy s prokremelskou propagandou. Nyní Valášek společně s kolegyní Adélou Jelínkovou –⁠ po sedmi měsících investigativní práce –⁠ popsali , kde Hájek a jeho dcera získávali finance. Desítky milionů do jejich projektů poslala společnost Invest & Property Consulting (IPC). A to z peněz lidí, kterým firma slibovala zhodnocení jejich investic.

Manažeři přímo zmínili Hájkovy kontakty na exprezidenta Klause. Od nových politických konexí si prý slibovali přímluvu hlavně v projektu kliniky alternativní medicíny Eriky Hájkové, do kterého IPC investovala zhruba 37 milionů korun. Jenže klinika dodnes neotevřela. A podobně dopadl i byznys ve vydavatelství Česká citadela, do něhož firma vložila dalších 10 milionů korun. Jak Hájek, tak i jeho dcera nicméně odmítli pro Seznam Zprávy své podnikání komentovat.

Je proto pozoruhodné, že část peněz firma vložila právě do aktivit Petra Hájka. „Zjistili jsme, že paradoxně jeho byznys financují sami Češi –⁠ lidé, kteří třeba v obavě před inflací své peníze svěří investiční společnosti IPC, aby jim je zhodnotila,“ zdůrazňuje Valášek. IPC navíc ústy svých představitelů sama přiznává, že investice do projektů kolem Hájka se nevrátily a už vůbec tak nedošlo k jejich zhodnocení.

K neobvyklému čerpání peněz z firemních účtů pak ředitel Kálnássy uvedl, že také on prakticky každý den vybíral z bankomatů firemní peníze. „Zeptali jsme se ho, jestli si myslí, že takto by se měl chovat ředitel investiční společnosti, která hospodaří s vklady lidí. Řekl, že neví, co nám na to má odpovědět,“ popisuje Jelínková.