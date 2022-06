Místo Sněmovny kampaň na náměstí. Proč to Babišovi u voličů prochází?

Bývalý premiér Andrej Babiš to s docházkou do Sněmovny nepřehání. Podle analýzy Seznam Zpráv se účastní jen jednoho ze čtyř hlasování. Za poslední měsíc – konkrétně od poloviny května do 13. června – poslanci ve Sněmovně jednali pět dní. Podle záznamů o hlasování tam byl Babiš jen den a půl.

V novém díle pořadu Terén reportérka Kristina Ciroková zjišťovala, proč Andrej Babiš do Sněmovny vůbec kandidoval, když teď na schůze poslanců chodí jen sporadicky.

„Já jsem kandidoval do Sněmovny proto, aby mě volili čeští občané a abych zastupoval jejich zájmy,“ odpověděl bývalý premiér. A na otázku, jak to dělá, když je největším absentérem mezi poslanci, odvětil: „Já je právě zastupuji na tomto náměstí.“

Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Miloše Gregora chodí předseda opozičního hnutí ANO do Sněmovny v podstatě jen tehdy, když z toho může těžit. „Andrej Babiš jako politik nemá žádné hodnoty, názory, ideje, které by potřeboval prosadit ve Sněmovně. To znamená, že on tam chodí pouze ve chvíli, kdy z toho může mít nějaký benefit. Ať už se vyfotit na své sociální sítě, nebo mít nějaký plamenný projev, který bude v médiích.“

Přitom když byl Andrej Babiš premiér, kritizoval státní zaměstnance za to, že nechtějí pracovat. Bylo to v roce 2018, když ve Sněmovně obhajoval novelu služebního zákona, ke které měly odbory výhrady. „Pan Středula, ten by vlastně chtěl, aby nikdo nepracoval a aby se dostávaly jenom prachy. To je asi jeho koncept,“ prohlásil tehdy Babiš.

A jak se to slučuje s tím, jakou má on sám teď coby poslanec pracovní docházku? Expremiér neodpověděl a místo toho reagoval útokem: „Až budete pracovat v životě tolik co já, tak si o tom můžeme povídat.“

Voliči, kteří za ním přicházejí na náměstí k „obytňáku“, kde jim Andrej Babiš podepisuje své knížky nebo si s nimi fotí selfíčka, mu ale jeho absence ve Sněmovně odpouštějí. Při jeho obhajobě opakují v podstatě to, co jim on říká.

„Protože on to v té Sněmovně nemůže poslouchat,“ zastal se svého oblíbeného politika důchodce na jihlavském náměstí a další příznivci Andreje Babiše přizvukovali: „On to má tady jako odloučené pracoviště. Pracuje tady mezi lidmi.“

A jak chce Andrej Babiš prosazovat legislativní změny z náměstí českých a moravských měst? Opět neodpověděl. „Já vám odpovím, na co já chci. Já jsem s vámi žádný rozhovor nedomluvil, takže buďte ráda, že na vás vůbec mluvím,“ řekl reportérce předseda hnutí ANO.

A co dělá Andrej Babiš, když není na schůzi poslanců? Více se dozvíte v úvodním videu.