Vánoční dárky děti z dětského domova nedostaly. Nechal si je ředitel

Luboš Holeček vedl Dětský domov Nechanice dvacet let. V roce 2017 jej tehdejší hejtman ocenil pamětní medailí mimo jiné i za „zásluhy na výborném hospodaření organizace“. O šest let později se ale ukázalo, že realita byla jiná.

Co ale zaměstnance a kontrolory krajského úřadu šokovalo, byl moment, když otevřeli jednu ze zamčených místností. „Ředitel měl uzamčené místnosti. Bylo jich víc. Měl od nich klíče jen on sám. Odemkla se místnost, která byla až po strop nacpaná dárky pro děti, vánočně zabalenými, i dalšími věcmi od různých sponzorů,“ popsal zdroj, který si nepřál být jmenován. Bojí se totiž msty od bývalého ředitele.

„Je to samostatná právnická osoba, má svoje orgány, které nejsou nijak provázané s námi jako se zřizovatelem a my do nich vůbec nevidíme a nemáme tam žádné kontrolní právo. My do toho nemůžeme vlastně vůbec vstupovat. Policie může,“ uvedl k tomu náměstek hejtmana Štěpánek.