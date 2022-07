Sedm měsíců po porodu už závodila na OH a pokořila český rekord

Kristiina Mäki si už jeden velký sportovní sen splnila. Česká reprezentantka, narozená ve Finsku, se dokázala na tokijských olympijských hrách probojovat až do finále běhu na 1500 metrů. V semifinále vytvořila svůj osobní a také český rekord časem 4:01:23. Za pár týdnů ji čeká světový šampionát v americkém Eugene. A třeba se na něm povede Kristiině něco podobného. Určitě odletí v dobré náladě, protože v letadle s ní bude cestovat i její životní partner a česká špička na patnáctistovku Filip Sasínek, který jen pár hodin před tím, než se usadila do Ušáku, vyhrál závod Diamantové ligy ve Stockholmu.

Hlavní témata Ušáku s Kristiinou Mäki 02:44 - Jak bylo sledovat závod jejího partnera na Diamantové lize 03:33 - Fandí při hokeji Česku nebo Finsku 05:49 - O závodění na OH 07:13 - Jaké to je běhat s Afričankami 08:40 - O rychlém návratu k závodění po porodu 11:32 - O pocitech před závodem a výkonu 13:12 - Proč se rozhodla studovat architekturu 15:33 - Co jí chybí v Česku z Finska 16:36 - Jak vidí své šance na MS a o čase pod čtyři minuty 20:50 - O dopingu v atletice a transgender závodnicích 24:40 - Chce se po kariéře věnovat trénování? 26:22 - Jak vypadá její závěrečná fáze přípravy před MS Na celý díl se podívejte ve videu v úvodu článku.

Zmíněné olympijské hry v Tokiu byly pro Kristiinu neopakovatelné ještě z jednoho důvodu. Nastoupila na start sedm měsíců poté, co porodila syna Kaapa. Pro většinu z nás, hlavně tedy pro zástupce mužského pohlaví, je něco podobného jen obtížně představitelné. Stejně jako to, že budoucí matka ještě v pátém měsíci absolvovala dvoufázové tréninky a v tom osmém se ještě chodila lehce proběhnout. Její tělo dokázalo zvládat velkou zátěž více než dobře a díky tomu přišel olympijský úspěch. Byť, jak sama Kristiina říká, ve finále už to nebylo ono, neběžela podle svých představ. Přesto je pro ni finále na dráze v Tokiu životním zážitkem.

Atletika ji baví, běhala odmalička. Ale po konci aktivní kariéry spíše zasedne ke kreslicímu prknu. Kromě tréninků a závodů totiž stačila vystudovat architekturu. Říká, že by jí bylo líto, kdyby studium nedokončila a zahodila tak několik let práce, byť spojení vysokoškolského studia a vrcholového sportu dalo určitě zabrat. Rozhodně s ní souhlasím v tom, že kdyby ubylo barev na fasádách mnohých domů, dívalo by se nám na svět o něco lépe.

Současná atletika se potýká s několika velkými problémy. Je mezi nimi i doping. Kristiina se v nejnovějším díle Ušáku vyjádřila v tom smyslu, že pokud je někdo usvědčen z užívání zakázaných prostředků, neměl by mít právo vrátit se zase po odpykání trestu k závodění na nejvyšší úrovni. Speciálně v ženské kategorii se k výše zmíněnému přidává i problematika atletek s vyššími hladinami mužských hormonů v těle. Závodit proti nim je pro ostatní ženy těžko řešitelná úloha. Situace není jednoduchá pro nikoho ze zúčastněných.

V Ušáku 217 se můžete dozvědět i to, komu Kristiina fandí, pokud proti sobě nastoupí hokejisté Česka a Finska. Stejně tak i to, co by jí chybělo ve Finsku z českého prostředí a naopak, co postrádá tady z finského světa. A bude se chtít po atletické kariéře vrátit do země tisíců jezer? Jaké chvíle jsou nejtěžší během tvrdé přípravy na sezonu? Ušák nabízí odpovědi.

Více naleznete v úvodním videu. Další díly Ušáku můžete zhlédnout zde.