Hymnu Liverpoolu moc nemusím, na stadionu u ní ale vždycky brečím, říká Minha

Ovšem Stadiony nebyly prvním podcastem, jehož byl Martin autorem. V projektu Osobák se snažil proniknout do tajů některých sportovních odvětví pod vedením špičkových sportovců. Tudíž plaval se Simonou Kubovou, lezl na stěně s Adamem Ondrou nebo krotil snowboard se Šárkou Pančochovou. Což samo o sobě vypadá velmi zajímavě, jenže nejde jen o to, zkusit si ten či onen sport. Ale když jste rozhlasák, musíte zároveň myslet na to, jak to, co děláte, předat posluchačům u přijímačů.