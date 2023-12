Kraj převezme pozemky dolu u „Šikmého kostela“, vznikne tam turistické centrum

Karvinsko čekají výrazné změny, které by měly region učinit atraktivnějším a zabránit úbytku obyvatel.

Jedním z projektů je POHO park , který má vyrůst v areálu bývalého dolu Gabriela a je prezentován jako brána do takzvané pohornické krajiny. Už na podzim získal projekt zelenou od Ministerstva životního prostředí, které dohlíží na čerpání peněz z transformačního fondu. Během prosince by mu pak měl resort schválit evropskou dotaci v řádu stovek milionů korun.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky (ODS) je klíčové převzetí zhruba 13 hektarů od Diama. Krajští zastupitelé by podle serveru měli ve čtvrtek hlasovat o jejich bezúplatném převodu.

Ve hře byl i odkup či částečný odkup. Variantu převodu, která nakonec zvítězila, přezkoumával i antimonopolní úřad. Posuzoval, zda to nezakládá veřejnou podporu. Projekt totiž bude i komerčně zaměřený a panovaly obavy, že by převod mohl narušovat hospodářskou soutěž. To bylo ale vyvráceno.