Přelomový verdikt. Texaská soudkyně povolila potrat navzdory zákazům

Na texaský soud se v úterý obrátila 31letá Kate Coxová, která je ve druhém trimestru těhotenství. V žalobě uvedla, že se svým manželem velmi toužili po dítěti, ovšem lékaři dospěli k závěru, že její plod by nejspíše byl mrtvý již při narození, případně by miminko po porodu přežilo maximálně několik dní. Zároveň žena dostala informaci, že pokračování těhotenství by mohlo ohrozit její zdraví a schopnost mít další dítě, cituje ze žaloby list The Texas Tribune.