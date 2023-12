Švédsko je o krok blíž členství v NATO

Turecký parlamentní výbor pro zahraniční záležitosti schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance, čímž přiblížil dosud neutrální zemi členství ve vojenském bloku, o něž usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Kdy dojde na rozhodující hlasování na plénu, zatím není známo, ale podle agentury Reuters by to mohlo být za několik týdnů a je pravděpodobné, že projde. Turecko s podporou vstupu severské země do NATO dlouhé měsíce váhalo a diktovalo si řadu podmínek.