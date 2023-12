The Guardian: Nová knihkupectví v Evropě dávají prostor ženám

Malé prostory knihkupectví Greta Livraria s úhledně uspořádanými stolky a policemi plnými knih napsaných ženami skrývají velké ambice. Od svého otevření na začátku letošního roku se toto knihkupectví v Lisabonu věnuje výhradně propagaci skupiny, která je většinou společností přehlížena a podceňována - a sice propagaci autorek, tedy žen. Napsal to server listu The Guardian .

Je to „forma historické nápravy“, jejímž cílem je „vyrovnat dlouhodobé rozdíly v prodeji a publikacích, s nimiž se ženy potýkají“, tvrdí zakladatelka obchodu Lorena Travassosová.

Jde o poslední z vlny knihkupectví, která vyrostla po celé Evropě se záměrem dát hlas autorkám, ať už minulým, nebo současným. V Madridu vzniklo v roce 2017 díky crowdfundingové kampani knihkupectví Mujeres & Compaňía, zatímco v Berlíně se knihkupectví She Said věnuje knihám od žen a lidí z komunity LGBT+.

Přestože mezi nejtalentovanějšími světovými spisovateli jsou ženy, Woodová měla dlouho pocit, že úcta k ženské tvorbě zaostává. „Cítím, že ženy píší tak zajímavé a vzrušující věci,“ řekla Woodová. „Rare Birds je příležitost podělit se o to s ostatními lidmi,“ dodala.

„Stále dokola nám lidé říkají, jak vzrušující je přijít do knihkupectví a vidět každý centimetr regálu věnovaný ženskému psaní,“ řekla Woodová. „Vizuálně je to velmi působivé,“ dodala.

Prostor je navržen tak, aby se k žánrům, které jsou obvykle považovány za „ženské zájmy“, přistupovalo stejně jako k jakékoli jiné literatuře, řekla Woodová. „S ženami se tak často zachází jako s monolitem, jako bychom všechny měly stejné myšlenky a touhy jen díky tomu, že máme stejné pohlaví,“ dodala. „Když vejdete do obchodu, je vám okamžitě jasné, jak daleko je to od pravdy; škála myšlenek, stylů a zkušeností je obrovská,“ dodala.

Ačkoli prodej má knihkupectví solidní, zhruba 98 procent nákupů v Greta Livraria činí ženy. „Není to úplně překvapivé, přesto je to nešťastné, protože pro muže by četba knih, jejichž autory jsou ženy, mohla být velmi prospěšná,“ řekla. „Stále však přetrvává názor, že feministické knihkupectví je určeno výhradně ženám,“ dodala.