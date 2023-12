Tvrdili lidem, že mají štěnice. Nyní francouzská policie podvodníky zatkla

Tamní policie uvedla, že muži chodili do domů svých obětí, prováděli falešnou kontrolu a poté si účtovali přehnané částky za léčebné přípravky. Před odchodem například nabízeli mast, která prý brouky od lidské kůže odradí. Ve skutečnosti to ale byl obyčejný krém s vůní eukalyptu. Podvodníci si za svou „práci“ účtovali od 300 do 2100 eur (zhruba 7300 až 51 000 korun).