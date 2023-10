Reportér o práci v Polsku: Vládní politici se na mě vyptávali, báli se otázek

Prožívali letošní volby běžní Poláci více než v minulosti?

Určitě to prožívali víc. Po osmi letech vlády strany Právo a spravedlnost (PiS), která polarizovala polskou společnost, to ukazuje i vysoká volební účast přes 74 procent, což je úplně nejvíc v dějinách demokratického Polska. Čili volit šli úplně všichni a všichni Poláci měli v této době na politiku nějaký názor. Ukázalo se, že se také dokázala více zmobilizovat opozice a hlavně její voliči.

Jak se před volbami i během voleb u severního souseda pracovalo českému novináři?

Velmi dobře, vždycky jsem narazil na super lidi, ať už to byli voliči PiS, nebo opozice. Potvrdilo se, že Češi zde mají vždycky dveře otevřené, a moc mě to bavilo. Co se týká politiků, tak mnohem snazší se bylo dostat k těm opozičním než vládnoucím. Přestože jsem měl čísla na mobilní telefony, volal jsem jim, psal jim zprávy, měl jsem potvrzení, že si je přečetli, tak mi neodpověděli. A dodatečně jsem se doslechl, že se na mne vyptávali, že se báli, že bych jim mohl před volbami pokládat otázky, které by pro ně nebyly komfortní. Opoziční politici měli přístup k médiím mnohem otevřenější. Výzvou bylo třeba i to, dostat se ke členům PiS, podařilo se mi spojit se s aktivním mladým členem strany, takovým propagandistou a agitátorem PiS Oskarem Szafarowiczem, a to byl, myslím, také velmi pozoruhodný rozhovor.

Jak na tebe působila povolební atmosféra v Polsku, když už bylo zjevné, že opozice výrazně uspěla?

Byla rozhodně zajímavá, protože sčítání trvalo nesmírně dlouho, de facto až do úterního dopoledne, teda celkem den a půl. Všechna média, politici i celá společnost si utvářeli náladu a povolební emoce na základě exit pollu, přičemž zde samozřejmě byla ta nedávná zkušenost ze Slovenska, kde se vůbec nepovedl. Ovšem v Polsku se povedl a takzvaný late poll pak odhady ještě zpřesnil, takže to vyšlo. Ale popravdě si neumím představit, co by se v Polsku dělo, kdyby to nevyšlo, kdybychom se dnes probudili a výsledky byly úplně jiné, než předpovídal exit poll. Poláci mají dost horkou krev a osobně si myslím, že by se to neobešlo bez nějakých velkých protestů.

Teď jsou všichni napjatí, jak proběhne transfer moci, jestli to bude zdlouhavé, bude se to vléct a co během toho ještě může vládnoucí strana udělat, anebo jestli to vzdají, bude to rychlé a opozice se dokáže brzy dohodnout. Čili to nyní vyvolává největší emoce, napětí i očekávání. Protože řada opozičních politiků před volbami varovala, že PiS bude schopné povolat i armádu a policii, že ten proces nebude plynulý. Ale nyní tomu nic nenasvědčuje, předseda vlády Kaczyński už v první povolebním projevu říkal, že možná skončí v opozici.

Máš za sebou během krátké doby reportážní cesty na dvoje volby u našich blízkých sousedů. Lišily se v něčem volby na Slovensku a nyní v Polsku?

V něčem pro mě byly podobné, například během nich najedu podobný počet kilometrů, zhruba 2200, protože v obou případech jsem během voleb projel vedle měst i oblasti na venkově. Oboje volby se ale samozřejmě liší hlavně ve výsledku, protože zatímco na Slovensku se vrátil k moci Robert Fico. Přichází tak velký comeback, jehož se obávala liberální část společnosti, a i v zahraničí je vnímaný dost negativně a s obavami.