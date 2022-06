Krupobití v Moravském Berouně způsobilo škody za desítky milionů korun

„Bouřka s krupobitím šla napříč středem, přes náměstí, sídliště, byla to otázka deseti minut. Kroupy byly velké zhruba jako vejce. Na sídlišti zůstalo po krupobití odhadem 80 až 100 rozbitých aut, co se týče domů, máme je na seznamu a už je ani nedopočítám, bylo toho hrozně moc. Škody na městském majetku nedokážu nyní odhadnout, ale celková škoda i na soukromém majetku se vyšplhá určitě do desítek milionů korun,“ řekl místostarosta Rostislav Hrdlička.

Podle starosty Tomáše Ferance bouřka s krupobitím poškodila například i kino s kulturním centrem. „Některé domy jsou bez poloviny střech. Byla to prý tak silná bouřka s krupobitím, že to proráželo eternitové i pálené tašky, jsou v nich díry, jako byste to prostřelila,“ řekl ČTK starosta. Škody se v ulicích města stále mapují. „Projíždíme a obcházíme nyní domy, některé jsou zajištěny, některé stále ještě ne. Máme tady například budovu, kde jsou mikrojesle, kde je střecha hodně poničená, zabezpečit se musí výškovou technikou, ať do ní neprší. Máme tady dům s chráněným bydlením s taškovou střechou, kde jsou rovněž díry a budeme to muset vyřešit,“ uvedl místostarosta.