Ostravské muzeum připravilo dvě putovní venkovní výstavy

„Výstavu Muzeum jde do ulic Ostravy uvidí zájemci do 14. května před budovou Ostravského muzea,“ uvedla koordinátorka projektu Karin Raszková. Dodala, že pak do září poputuje po sedmi obvodech. Navštíví například Porubu, Svinov či Slezskou Ostravu. Krajská obdoba této výstavy také potrvá do září. Od dnešního dne je k vidění v Českém Těšíně. Pak zavítá postupně do dalších pěti měst včetně Opavy či Bruntálu.