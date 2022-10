Budějovická teplárna spustila fotovoltaickou elektrárnu. Ročně vyrobí 220 MWh

V příští topné sezoně od roku 2023 by měla teplárna začít využívat horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Potrubí má být dlouhé 26 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 50 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Dále chce firma začít stavět v roce 2025 zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo). Bude v areálu ve Vrátě, hotové má být koncem roku 2028. Roční kapacita by měla být 160.000 tun odpadů.