Budějovický dopravní podnik hledá nové řidiče pro MHD v Srbsku

ČTK to řekl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. Podniku v první části roku řidiči chyběli, teď jich má 226, o dva víc než je nutný plný stav.

„Uvědomujeme si, že celoevropský nedostatek řidičů se nás může vzhledem k vypjatému konkurenčnímu prostředí začít týkat znovu, dále se proto zajímáme o nové možnosti náboru řidičů. Nabíráme stále, protože očekáváme odchody do důchodu. Proto jednáme o srbských řidičích. Vidím, jak v Evropě řidiči nejsou a nebudou. Jde o to, že za ty, kteří odcházejí do důchodu, nemáte náhradu. Mladí lidé dnes vůbec nechtějí řidičák, natož aby chtěli řidičák na náklaďák nebo autobus,“ řekl ředitel.