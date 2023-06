Jihočeskou vesnicí roku jsou Doudleby, i díky tradicím a folkloru

Výsledky soutěže dnes oznámili zástupci vedení komise a Jihočeského kraje. Kraj rozdělí jako ocenění vítězným obcím dohromady půl milionu korun. Zvykem bývá, že vítězná obec z této částky dostává 200 000 korun, řekl krajský radní Pavel Hroch (Jihočeši 2012). O titul v kraji soutěžilo 18 obcí.

„Obec si to zaslouží za to, že vytváří a udržuje tradice. Její společenský život, který znám docela dobře, je velice aktivní. Obec spolupracuje s dětmi, zapojuje je do spolků. Tato obec je významná i dlouhodobou koncepční prací v životním prostředí a péčí o významné prvky krajiny. Vysázela alej, vybudovala ptačí stezku a založila květnaté loučky,“ řekl Hroch. Zklamalo ho, že se letos do soutěže přihlásilo málo jihočeských obcí, průměr býval dříve kolem 30 vesnic.

Obec Doudleby zhruba s 500 obyvateli je v kraji známá vedle jiného tím, že udržuje tradice. Zajímavá je tamní podoba masopustu, kdy se vedle růžičkové koledy dodržuje i koleda slaměná. Podoba koled v Doudlebech, kde s růžičkami chodí svobodní a ve slaměných kloboucích ženatí muži, se drží od roku 1927, řekl již dříve ČTK historik Jan Šimánek.

První zmínka o obci je v Kosmově kronice z roku 981. Název vesnice pochází od slovanského kmene Doudlebů či Dudlebů, který přišel do Čech v pátém až šestém století. Za baroka se obec stala poutním místem. V Národní galerii je obraz Doudlebská madona, na oltáři v kostele je jeho kopie. V Doudlebech pěstují folklorní tradice. O Velikonocích staví Boží hrob z roku 1883 s mozaikou všitou do kartonu v kostele sv. Vincence ze Zaragozy. Boží hrob je kulturně-historická památka, v Česku se jich dochovalo jen pár. Vyráběly se jen do začátku první světové války. Boží hrob staví v jihočeské vesnici nepřetržitě od konce 19. století. Ve vsi se pečou o Velikonocích i jidáše, malé pletenky jako symbol provazu, kterým se oběsil Jidáš. Tradicím se věnuje soubor Doudleban.

Další ocenění letos získaly Dolní Bukovsko, Dubné či Ločenice na Českobudějovicku, Nerestce na Písecku, Drahonice nebo Truskovice na Strakonicku. O cenách rozhodovala jedenáctičlenná komise, jíž předsedala starostka obce Čejetice na Strakonicku Ivana Zelenková (Pro Čejetice).