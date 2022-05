Jihočeský kraj chce v Českých Budějovicích postavit do pěti let nový tranzitní most

Nový most by měl být v provozu do pěti let. „Technický stav mostů v majetku kraje průběžně kontrolujeme. To platí i o mostu Kosmonautů. Jeho kontrola probíhala každý rok. V dubnu loňského roku označila jeho stav na stupnici jedna až sedm hodnotou tři. Tedy dobrý. V létě téhož roku objevili naši mostaři při další kontrole vodu na mostní izolaci. Z toho důvodu jsme mimořádně objednali u renomovaného dodavatele podrobné posouzení mostu za jeden milion korun,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).