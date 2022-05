Jihočeský kraj začal stavět propojení středu Českých Budějovic s dálnicí D3

„Když budou lidé přijíždět od rakouských hranic do Českých Budějovic, tak právě tady, v tomto místě, budou moci sjet na kruhový objezd, který je v blízkosti hřbitova u Mladého, a napojit se na zanádražní komunikaci. Je klíčová proto, abychom dokázali sjet z jižní části dálnice do města České Budějovice,“ řekl dnes ČTK jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Velká část této komunikace je už v provozu, měla by odklánět z centra tranzitní dopravu. Její součástí bude i automobilový tunel pod budějovickým nádražím, jehož stavba by mohla začít v roce 2025. Odhadované náklady jsou 2,5 miliardy korun, tunel by mohl sloužit dopravě od roku 2028. Měl by propojit jeden ze sjezdů z dálnice D3 s centrem města. Město ho chce zprovoznit zároveň s dálničním obchvatem.