Jihočeský kraj získal prvního lékaře na základě dotačního programu

Na čtvrtečním zasedání o tom rozhodli jihočeští zastupitelé. „Je to první vlaštovka, která ukazuje, že náš záměr funguje. Dělá mi to radost, i když je to sice začátek v jednotkách, ale potvrzuje se, že je to správná cesta,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Kraj vyhlásil dotační program loni na podzim. Cílí na lékaře, praktické lékaře a zubaře. Motivační dotace pro jednoho lékaře bude 600 tisíc korun, kraj mu bude také pět let přispívat měsíčně na bydlení 15 tisíc korun. Celkově tak dotace pro jednoho lékaře činí 1,5 milionu korun. Noví doktoři by měli v kraji zůstat aspoň pět let. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jim poskytne smlouvy.