Jihočeský kraj dá půl miliardy do oprav mostů, včetně dvou přes D3

Cíl, investovat každoročně do mostů nejméně 300 milionů, se podle něj daří poslední tři roky naplňovat. V havarijním stavu není žádný most v kraji, řekla dnes ČTK ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Jankovcová.

Půl roku potrvají práce na dvou mostech přes D3 u Vitína a Záluží. Hotové by měly být v říjnu. U vitínského mostu chystá už kraj výběrové řízení na stavební firmu. Most v Záluží bude stát 90 milionů. Až se bude v místě bourat dosavadní starý most, bude na dálnici omezený provoz. V květnu by se měl také začít stavět dlouho očekávaný most v Týně nad Vltavou. Práce potrvají asi rok, zahrnou i montáž a demontáž mostního provizoria. Velkou investicí za asi 100 milionů budou práce na mostě přes Otavu u Zvíkovského Podhradí na Písecku. Hotový by měl být v říjnu.