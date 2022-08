Jihočeský kraj kvůli stavbě Jižní tangenty zcela neuzavře Lidickou třídu

„Jde nám o to, aby Lidická byla v co největší míře otevřena a mohla ji auta využívat. Neprůjezdná bude jen část, kde se budou stavět koleje. Objízdná trasa kvůli tomu odvede dopravu na krátký úsek na silnici I/3 a následně se řidiči opět vrátí na Lidickou třídu. Podle nás by se takto mělo u podobných staveb přemýšlet, aby to vedlo k co nejmenšímu omezení provozu,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).