Hala českobudějovického nádraží by měla být otevřena na přelomu roku

Rekonstrukce celého nádraží, která začala před dvěma roky, by měl skončit do prosince 2023. Měla původně stát 689 milionů korun. Už nyní je jasné, že částka bude minimálně 755 milionů korun. „Navýšení způsobily vícepráce, které jsme museli dělat kvůli degradaci velkých částí objektu. To nejhorší máme za sebou a určitě už neočekáváme takové prodražení jako doposud. Předpokládáme, že by se cena mohla navýšit ještě o desítky milionů korun, ale už nepůjde o stovky milionů,“ uvedl ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.