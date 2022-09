Jihočeský kraj začne stavět nový domov pro seniory u Jindřichova Hradce

Domov seniorů by měl být v třípatrové novostavbě v místě, kde stojí bývalý areál sociálních služeb pro handicapované. „Pokračujeme v tom, co jsme slíbili, a to je doplňování počtu lůžek (pro seniory) v jihočeských okresech. Na Jindřichohradecku je dlouhodobě deficit těchto míst, proto zde vyrostou nové budovy, kde bude 94 lůžek v jedno nebo dvojlůžkových moderních pokojích,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).