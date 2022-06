Krumlovské slavnosti nabídnou nově divadelní scénu pro děti. Vstupné zdražilo

„Řekli jsme si, že nebudeme slavnosti zaměřovat na nějakou historickou událost, ale nazveme to symbolicky Návrat pětilisté růže. Novinkou programu je, že poprvé máme rytířský turnaj a zároveň exhibice s koňmi v Pivovarské zahradě,“ řekl ředitel Městského divadla Jan Vozábal. Dřív býval buď turnaj, nebo exhibice.

Program nabídne tři denní a dva noční historické průvody, ve kterých účinkuje přes 700 lidí, rytířský turnaj, trhy či ohňostroj. Zahrne rovněž divadlo, historický tanec, šermíře, kejklíře či dobové ležení v městském parku. „V programu najdeme hezké věci, co se týče muziky. Oslavíme čtyřicet let kapely Klíč, přijede Tomáš Kočko i kapely se slavnostmi spojené jako Krless. Nezapomínáme na rodiny s dětmi, hry, v klášterech bude poprvé dětská divadelní scéna,“ řekl Vozábal. Na zámeckém nádvoří bude trh s 80 stánky. Program rozdělený do devíti scén je na webu.