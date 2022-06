Kuba: Jihočeši by mohli do tří let létat z Plané u Českých Budějovic na dovolenou

Jihočeši by mohli do dvou až tří let létat z letiště v Plané u Českých Budějovic na dovolenou do zahraničí. „Naším zájmem je přivést sem investora, který prostor kolem letiště využije pro spojení s cargo dopravou a vedle toho vytvoří prostředí, aby odsud mohli létat Jihočeši na dovolenou. Myslím si, že za dva tři roky by to mělo být možné,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Již dříve oslovila kraj společnost Accolade. Firma chce provozovat letiště a má také zájem o pozemky. Kuba dává přednost tomu, aby zastupitelé pronajali pozemky s právem stavby na 50 let. Využít lze desítky tisíc metrů čtverečních.

Kraj společně s obcemi, v jejichž katastru letiště leží, změnil za poslední rok a půl územní plány. Přes řadu pozemků vedly silnice, což podle hejtmana pozemky znehodnocovalo. Teď může kraj investorovi nabídnout pozemky kompletní. „Potřebujeme, aby přišel někdo, kdo je dokáže provázat s provozem letiště,“ řekl Kuba. Jihočeské letiště bylo dosud jediné, které nespadalo pod Řízení letového provozu ČR. To chce kraj změnit. Nyní musí provoz platit kraj sám. Podle Kuby by se o to měl stát do budoucna s krajem podělit.

Letiště v Plané zaznamenalo předloni 11.327 pohybů, vzletů a přistání, za dobu provozu dosud nejvíc. Od poloviny roku 2020 tam mohou létat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů. Vyplývá to z výroční zprávy.