Jihočeský kraj dokončil další etapu opravy Plavské ulice, vedoucí z Českých Budějovic

Druhá fáze rekonstrukce silnice skončila proti plánovanému termínu o měsíc dříve. „Záleží nám na tom, aby rekonstrukční práce na jihočeských silnicích zatěžovaly řidiče co nejméně. Jedním z našich nejzásadnějších požadavků směrem ke zhotovitelům proto byla možnost předčasného zprovoznění Plavské k 1. červnu. To se podařilo, a Jihočeši tak mohou komunikaci využívat. A to i přesto, že zde ještě pokračují práce na úpravách parkovišť a chodníků včetně přechodů,“ uvedl náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS).