Lipenská Stezka korunami stromů už přilákala tři miliony turistů, obce ji chválí

ČTK to řekl ředitel firmy Lipno Servis Matěj Kratochvíl. Podle obcí kolem jezera láká stezka víc turistů k Lipnu a nabízí jim vyžití, když je ošklivé počasí. Někteří ekologové míní, že stezka moc zatěžuje přírodu jednodenním turismem. Stezka otevřela 20. července 2012.

„Je to jeden z hlavních motorů letní sezony, nejvyhledávanější atrakce na Lipensku. Dostala Lipno nad Vltavou na mapu. Před deseti lety to obletělo zemi, byl to unikát a druhá stezka svého druhu v Evropě. Chtěli jsme nabídnout klientům, kteří sem přijedou, něco navíc,“ řekl Kratochvíl. Stezka podle něj přinesla nová pracovní místa, má 20 kmenových zaměstnanců. Návštěvnost si drží i díky zábavnímu parku Království lesa, který vedle ní funguje od roku 2016. Láká hlavně rodiny s dětmi a aktivní seniory. Před pandemií to bývalo i přes 300 000 lidí ročně.

Obce, jež ČTK oslovila, stezku chválí. Starosta Frymburku Oto Řezáč (za STAN) vidí jen klady. „Vybudovala se atrakce, která přitahuje řadu lidí a rozptyluje volnočasové využití na skutečnou přírodu. Turisté jsou tu stejně a dáváme jim šanci, aby, chudáci, jenom nečekali v kempech nebo chatových osadách na to, až vyleze sluníčko, ohřeje se jezero a užijí si koupání,“ řekl Řezáč.

Díky stezce se podle něj návštěvníci zajímají také o to, kde jsou další vyhlídková místa. Jedním je, jak řekl, kopec Marta nad Frymburkem, hlavně pak zřícenina Vítkův Hrádek. „To je ještě vyšší level pohledu do krajiny a na Alpy. Synergie je naprosto patrná, je to dobře provázané. Lipno a Frymburk bych přirovnal k destinacím Caorle a Bibione v Itálii, kde Caorle je historické, klidnější místo, a Bibione je Lipno. Cestovní ruch tady tvoří 95 procent našeho pomyslného HDP a my se za to nemůžeme stydět,“ řekl Řezáč.

Díky stezce míří k Lipnu víc turistů. Myslí si to starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková (za KSČM). „Je to atrakce, která je potřeba, že sem lidé nejezdí jenom za jezerem. Když prší a je zima, tak mají možnost dělat něco navíc. Je to pozitivní. Hosté, kteří jsou ubytovaní v Černé v Pošumaví, se tam vždy jedou podívat, stráví tak den i ve vedlejší destinaci,“ řekla starostka.

Někteří ekologičtí aktivisté stezku kritizují. Edvard Sequens ze sdružení Calla ČTK řekl, že „tyto projekty jsou vůči přírodě strašně tvrdé. Lidé přijedou a odjedou, jsou to atrakce, kdy je příroda okolo jenom hezkým pozadím. Lidé si vyjdou nahoru, sjedou toboganem, ale to by mohlo stát kdekoli jinde. Zbytečně přetěžujeme pěknou přírodu takovými atrakcemi. Vede to k přetížení tohoto břehu Lipna jednodenním turismem. Mám k této stavbě ambivalentní postoj, a to je ještě celkem schovaná. Staví se stále další, teď hrozí podobná stavba v Krušných horách,“ řekl Sequens.