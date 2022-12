Omezení na obchvatu tahu I/34 na Jindřichohradecku potrvají do podzimu 2023

Obchvat bude hotový v srpnu, pak bude ještě nutné napojit novou trasu I/34 na původní ve směrech na Lásenici a Stráž nad Nežárkou. Provoz bude omezený, řízený semafory. Vyplývá to z tiskové zprávy firmy Swietelsky stavební. Práce na 2,65 kilometru dlouhém novém úseku začaly v srpnu 2021, vyjdou zhruba na čtvrt miliardy korun bez daně.

Obchvat bude součástí silnice z Jindřichova Hradce a dál na Humpolec, kde kříží D1. Vede po ní i mezinárodní silnice E49, jež z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Na obchvatu už dělníci položili většinu asfaltových vrstev, dokončili třísetmetrovou protihlukovou stěnu i 100 metrů dlouhý most. Od jara fungují křižovatky budoucí trasy I/34 s novými úseky silnic druhých tříd.

„Řidičům jedoucím po původní silnici přes obec se může zdát, že máme hotovo a brzy se po obchvatu bude jezdit. Na jaře nás ale ještě čeká hodně práce,“ sdělil stavbyvedoucí ze společnosti Swietelsky stavební Vít Sirotek. Firma musí odvodnit stavbu, udělat terénní úpravy a zbývající vrstvy nové silnice. Stavbaři místo neopustí ani poté, co ho silničáři zprovozní. Musí napojit novou trasu I/34 na původní ve směrech na Lásenici a Stráž. V místech se bude jezdit vždy jedním pruhem, provoz budou řídit semafory. Potrvá to do podzimu 2023.