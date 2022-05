Pamětní deska v Milevsku připomíná Járu Cimrmana

„Jak se Cimrman roku 1898 v Milevsku ocitá? Dodnes nevíme. Domníváme se, že při pěší cestě z Prahy do Vídně, nebo z Vídně do Prahy bloudí a přichází sem již pozdě večer,“ uvedl Brukner. Dodal, že podle legendy Cimrman přespal v jednom z místních hotelů, kde po něm následně zůstal papírek s náčrtkem stroje, pod nímž byl nápis ventilátor. „Jak se dostal papírek do rukou někoho z místních, je záhadou. Ale zřejmě někdo technicky zdatný stroj zkonstruoval a z Milevska se stalo významné středisko světové vzduchotechniky,“ uvedl devětasedmdesátiletý herec.