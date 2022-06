Parkovací dům v Českých Budějovicích u sportovní haly se začne stavět koncem léta

Další parkovací dům by mohl vzniknout na sídlišti Šumava. Novinářům to dnes řekl náměstek českobudějovického primátora Petr Holický (ANO).

Do parkovacího domu u sportovní haly se vejde téměř 500 aut, stavba vyjde na 124 milionů korun. V zimě město uvedlo, že by mohl začít sloužit na jaře příštího roku, dnes radní informovali, že to bude nejdřív příští léto. Stavba potrvá podle náměstka 12 až 18 měsíců.