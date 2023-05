Šporclův festival nabídne na jihu Čech Vivaldiho, romskou hudbu i Mládka

„Mám v Budějovicích kořeny, narodil jsem se tady. To město mi hodně dalo, tak mu chci festivalem a svými aktivitami vrátit to, co jsem od něj získal. Na zahajovací koncert jsem letos zařadil slavnou Carminu Buranu, přijede Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, spoluúčinkovat bude i českobudějovický dětský sbor Jitřenka. Já v první polovině zahraju koncert našeho nejslavnějšího houslisty Jana Kubelíka. Záměrem je udělat do budoucna veliký mezinárodní festival, kam se budou sjíždět světové špičky,“ řekl Šporcl, zakladatel a umělecký ředitel festivalu.

V programu jsou dále romská kapela Janoska Ensemble, Banjo Band Ivana Mládka či orchestr Praga Camerata. Na třech koncertech se představí talentovaní hudebníci z akademie Pavla Šporcla, čeští i zahraniční houslisté, violisté a violoncellisté. Festival by měl být multižánrový, proto na něm letos vystoupí Mládek, loni to byl Ondřej Havelka. Šporcl plánuje do dalších let i velké koncerty pod širým nebem. Vstupenky budou stát od 300 do 950 korun.