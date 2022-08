Strakonická teplárna zdraží od 1. října ceny tepla o 15 procent

Teplárna uvedla, že v posledních letech se snažila držet maximálně příznivé ceny za teplo. „Patřily mezi nejnižší v České republice. Nežijeme ovšem ve vzduchoprázdnu, a tak se bohužel dnešní nárůst cen promítá i do našich provozních nákladů, a to zejména za palivo. Proto jsme nuceni s ohledem na situaci na trhu navýšit ceny na letošní rok, a to počínaje měsícem říjnem o 15 procent. I přesto se domníváme, že naše cena zůstává konkurenceschopná. Vzhledem k současné energetické krizi a extrémnímu nárůstu cen u elektřiny a plynu se v našem případě jedná o přijatelné navýšení v úrovni inflace,“ uvedla firma.