Tábor otevře centrum pro seniory za 253 milionů korun

Nové centrum pro seniory se nachází v blízkosti nemocnice. Podle Pavlíka tím vzniká nová síť na sebe navazujících služeb. „Pracovně tomu místu říkám zdravotní kampus. V jedné lokalitě je G-centrum, nemocnice, nové centrum pro seniory a také dům s ordinacemi zubařů. Vše je na jednom místě dostupném autem i MHD a je to zároveň poměrně i blízko do centra města,“ uvedl táborský starosta.

Na nákladech, které zahrnují také takzvané vícepráce, se dotacemi za více než než 86 milionů korun podílela ministerstva práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj, Jihočeský kraj a Integrovaný operační program. Město si na projekt vzalo před časem úvěr 200 milionů korun. „Bylo to za velmi výhodných podmínek a peníze, které jsme z něj nevyčerpali, můžeme nyní použít na jiné záležitosti,“ řekl Pavlík.

Tábor centrem pro seniory podle starosty reaguje na stárnutí populace. V české republice je momentálně průměrný věk 42,7 roku, přitom před 30 lety to bylo 36,3 roku. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu z roku 2021 žije v Jihočeském kraji 631 803 obyvatel, z nichž do kategorie nad 65 let patří 134 580 lidí, což je téměř 19 procent.