Tábor připraví dotace pro lékaře z oborů, kterých je ve městě nedostatek

Bezúročnou půjčku mohou využít žadatelé na různé investice. Jedná se například o nákup zdravotnického zařízení, vybavení ordinace nebo na mzdy zdravotních sester. Dvoumilionovou půjčku pak musí žadatelé vrátit do deseti let s možností ročního odkladu. „Po tu dobu musí lékař provozovat praxi v Táboře,“ uvedl Mareda.

Druhou dotaci pak mohou využít studenti od druhého ročníku zubního lékařství. Město chce na grant uvolnit celkem čtyři miliony korun pro deset uchazečů, kdy by každý dostal 400 tisíc korun. „Podmínky jsou takové, že po vystudování musí minimálně pět let vykonávat praxi v Táboře. Dotaci jsme vypsali od druhého ročníku, protože ten první bývá takový rozřazovací a řada ze studentů pak nepokračuje dál,“ řekl Mareda. Dotační programy musí ještě schválit na svém zasedání 27. června městští zastupitelé.

Otázku nedostatku lékařů neřeší jen Tábor. Dlouhodobě se jí zabývá také Jihočeský kraj. „Dostupnost zdravotní péče je jedna z oblastí, která lidi nejvíce trápí,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Kraj proto loni na podzim vyhlásil dotační program, který rovněž cílí na lékaře, praktické lékaře a zubaře. Motivační dotace pro jednoho lékaře bude 600 tisíc korun, kraj mu bude také pět let přispívat měsíčně na bydlení 15 tisíc korun. Celkově tak dotace pro jednoho lékaře činí 1,5 milionu korun. Noví doktoři by měli v regionu zůstat aspoň pět let.